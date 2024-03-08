Миндаль оказался перекусом, поддерживающим нормальный вес и здоровье сердца

В исследовании участвовали 106 человек в возрасте от 25 до 65 лет. Сначала все участники питались одинаково: 9 месяцев для всех была одна диета, а 3 из них добровольцы придерживались программы питания с ограничением калорий. Затем участников разделили на две группы: одни между основными приёмами пищи перекусывали мюслями и высокоуглеводными рисовыми крекерами, а вторые — миндалём.

В итоге оказалось, что те, кто ели миндальные орехи, похудели так же, как и те, кто употреблял другой перекус, в целом у всех участников вес снизился на 9,3%. Но у тех, кто ел миндаль, оказались более высокие показатели кардиометаболического здоровья.

Учёные объясняют этот эффект большим содержанием в миндале ненасыщенных жиров.

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