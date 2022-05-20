Могут ли психологические проблемы стать причиной болей в спине

По её словам, причин может быть множество. Многие из них связаны с соматикой, но также неприятные ощущения или даже острую боль могут вызывать психологические проблемы или хронический стресс. Врач отметила, что для адекватной диагностики серьёзных заболеваний необходимо изучить все симптомы.

Чтобы справиться с болями в спине Гребнева посоветовала заниматься умеренными физическими нагрузками, разминаться перед тренировками и регулярно бывать у врача.

«Причин боли в спине может быть огромное множество. Это последствия травм, растяжения связок и мышц из-за большой нагрузки, патологии позвоночника, сужение позвоночного канала, болезни суставов и даже обменные нарушения. Кроме того, провоцировать боли могут малоподвижный образ жизни, избыточный вес и переохлаждения», — рассказала врач.

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