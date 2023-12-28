Молекулярные «отбойный молоток», или как уничтожить 99% клеток рака

Молекулы аминоцианина, которые уже используются в медицинской визуализации в качестве красителей, неожиданно оказались мощным оружием против рака. Их уникальные свойства — стабильность в воде, прочное прикрепление к клеткам и чувствительность к ближнему инфракрасному свету — делают их идеальными кандидатами для этой новой терапии.

Эта техника «молекулярного отбойного молотка» превосходит аналогичные предыдущие разработки, такие как моторы типа Феринга. К ее преимуществам относятся:

В 1 миллион раз быстрее

Более глубокое проникновение в ткани

Улучшенное уничтожение клеток

При стимуляции ближним инфракрасным светом электроны в молекулах аминоцианина образуют «плазмоны» — коллективно вибрирующие образования, приводящие в синхронное движение всю молекулу. Это синхронное движение, которому способствуют «руки», прикрепленные к мембране раковой клетки, разрывает мембрану, что приводит к гибели клетки.

Несмотря на то что исследование, опубликованное в журнале Nature Chemistry, находится еще на ранней стадии, оно знаменует собой значительный скачок вперед в борьбе с раком. При дальнейшем развитии и тестировании «молекулярные отбойные молотки» могут проложить путь к революционной, минимально инвазивной форме лечения рака.

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