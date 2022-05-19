Морковь оказалась полезной для снижения холестерина

По её словам, морковь — универсальный продукт. Корнеплод можно готовить в любом виде: жарить, отваривать, тушить, делать пюре или сок. В моркови много клетчатки, поэтому она хорошо подойдёт для перекусов, быстро насытит организм.

Морковь полезна, благодаря высокому содержанию в ней не только бета-каротина, но и витамина А и других микроэлементов. Она запускает в организме процесс самоочищения, снижает уровень холестерина, в целом улучшает работу органов пищеварения. Витамин А, которым морковь богата, может укрепить сердце и и кровеносные сосуды.

«Обыкновенная морковь — прекрасный поставщик растворимой клетчатки и бета-каротина», — рассказала Янг.

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