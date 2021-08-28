Москва выплатит деньги предпринимателям за быструю вакцинацию сотрудников

Фитнес и здоровье
Сегодня в 17:39
Москва выплатит деньги предпринимателям за быструю вакцинацию сотрудниковИП без сотрудников тоже могут подать заявку
Как стало известно, мэрия Москвы частично компенсирует столичному бизнесу затраты на средства для профилактики коронавируса. Но при условии, что работодатель обеспечил вакцинацию 60% своих сотрудников до 15 августа текущего года и подал соответствующие сведения на портале mos.ru
Как сказано на официальном сайте мэра Москвы, предприниматели, выполнившие вышеуказанные условия, смогут получить разовые выплаты в размере 15 тысяч рублей, а также дополнительные компенсации по 6,5 тысяч рублей на каждого сотрудника. Отмечается, что подать заявки на эти субсидии могут предприниматели, оказывающие санаторно-курортные услуги, а также в сфере культуры, спорта и развлечений, образования и общепита, и те, кто занимается ремонтом предметов личного потребления. Заявки будут приниматься на сайте Московского инновационного кластера (МИК).
Также отмечается, что предприниматели, у которых нет сотрудников, смогут получить выплаты в размере 21,5 тысячи рублей. Заявки на предоставление субсидий можно подать с 1 по 30 сентября.