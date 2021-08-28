Москва выплатит деньги предпринимателям за быструю вакцинацию сотрудников

Как сказано на официальном сайте мэра Москвы, предприниматели, выполнившие вышеуказанные условия, смогут получить разовые выплаты в размере 15 тысяч рублей, а также дополнительные компенсации по 6,5 тысяч рублей на каждого сотрудника. Отмечается, что подать заявки на эти субсидии могут предприниматели, оказывающие санаторно-курортные услуги, а также в сфере культуры, спорта и развлечений, образования и общепита, и те, кто занимается ремонтом предметов личного потребления. Заявки будут приниматься на сайте Московского инновационного кластера (МИК).

Также отмечается, что предприниматели, у которых нет сотрудников, смогут получить выплаты в размере 21,5 тысячи рублей. Заявки на предоставление субсидий можно подать с 1 по 30 сентября.