Motorola возвращается на рынок "умных" часов

Предполагается, что компании заключили некий договор, по которому eBuyNow путем лицензирования производит новые часы от имени Motorola, как было у Nokia и HMD, а также у BlackBerry и TCL. Сами часы оснащены 1,2 дюймовым AMOLED-экраном, который поддерживает функцию Always On Display, с разрешением 390×390 пикселей. Отмечается, что часы работают на базе Snapdragon Wear 3100, имеют 1 Гб оперативной памяти и 8 Гб постоянной. Moto 360 поддерживают NFC и способны заряжаться до 100% буквально за час.

Часы уже доступны для предзаказа на официальном сайте компании, а в продажу для жителей США, Канады и Великобритании они поступят 12 декабря. Стоимость Moto 360, в переводе на российские рубли, составляет приблизительно 22360 рублей.