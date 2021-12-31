Может быть опасно: терапевт рассказал о сочетании алкоголя и лекарств

Жемчугов настоятельно не рекомендует экспериментировать и отказаться от сочетания спиртного с лекарствами, потому что невозможно спрогнозировать реакцию, которую ваш организм может выдать. Все дело в том, что у каждого человека может быть повышенная чувствительность к чему-либо. И это “Что-либо” может оказаться смесью алкоголя с лекарствами.

Врач привел ситуацию, свидетелем которой он был. Он рассказал про пациента, который запил анальгин тем, что было под рукой, а именно – портвейном. В итоге у пациента развился синдром Лайелла, “редчайшая вещь, когда начинается аллергическая реакция под кожей, все "вскипает", кожа слезает”.

Жемчугов настоятельно рекомендует подождать с выпивкой. По его словам, выпить даже один бокал шампанского стоит лишь спустя несколько дней после завершения приема лекарств. Но и в таком случае – лучше отдать предпочтение безалкогольному вину.

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