Может ли лень быть симптомом опасной болезни

По словам специалиста, лень может быть симптомом хронических заболеваний, а также нарушения работы щитовидной железы — гипотиреоза. При этой болезни у человека развиваются апатия, лень и общая слабость.

В свою очередь, клинический психолог, член Российского психологического общества Маргарита Дворкина объяснила, что лень может быть проявлением депрессии или отсутствия мотивации. Если человек «ленив», нельзя исключать расстройства психологического плана.