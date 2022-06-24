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Может ли лень быть симптомом опасной болезни

Объяснили врачи
Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, о чём может свидетельствовать лень.
Может ли лень быть симптомом опасной болезни

По словам специалиста, лень может быть симптомом хронических заболеваний, а также нарушения работы щитовидной железы — гипотиреоза. При этой болезни у человека развиваются апатия, лень и общая слабость.

В свою очередь, клинический психолог, член Российского психологического общества Маргарита Дворкина объяснила, что лень может быть проявлением депрессии или отсутствия мотивации. Если человек «ленив», нельзя исключать расстройства психологического плана.

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