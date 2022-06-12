Может ли постоянная резкая смена климата привести к бесплодию женщины

Врач объяснил, что этому способствуют постоянные перелёты, переезды, смена климата, излишняя солнечная радиация подвергают женский организм стрессу, в результате чего может пострадать женское здоровье.

В связи с этим врач порекомендовал перед каждым отпуском обращаться к специалисту и проходить обследование. «Летние путешествия, предполагающие резкое изменение ритма жизни и питания, смену климата, излишнюю солнечную радиацию, перелеты и переезды, подвергают организм женщины воздействию стресса, что может сказаться на женском здоровье. Опасным может быть и купание в холодных водоемах, ведь переохлаждение может грозить воспалительными заболеваниями органов малого таза. Поэтому перед отпуском рекомендуется обратиться к врачу-акушеру-гинекологу, оценить состояние здоровья и получить ответы на возможные вопросы», — посоветовал Оленев.

Он отметил, что многие заболевания репродуктивной системы могут никак не проявляться на ранней стадии, и женщина может не догадываться, что в организме произошли какие-либо изменения. И, поскольку болезни репродуктивной системы женщины могут проявиться в любом возрасте, то развитие многих патологий поможет предупредить своевременная профилактика.

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