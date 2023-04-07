Может ли в России начаться эпидемия кори

Если человек не вакцинирован, то сейчас, даже во время вспышки, это можно сделать. Иммунный ответ к кори нарабатывается достаточно быстро. Более того, в клинических рекомендациях указано, что если контакт с больным корью был у человека, который не имеет иммунного ответа по разным причинам, то в первые трое суток этому человеку ставят дозу вакцины. Это может предотвратить по крайней мере тяжёлую форму заболевания.



