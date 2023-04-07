Может ли в России начаться эпидемия кори

Может ли в России начаться эпидемия кориОбъяснил инфекционист
Врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, что в России не будет эпидемии кори. Специалист прокомментировал информацию о росте числа заболевших.
Фото: Cnn.com
По словам Позднякова, несмотря на заразность вируса «есть высокая иммунная прослойка», за счёт которой ситуация останется стабильной. Но при этом останутся и локальные вспышки болезни, которые не уйдут, пока не будет вакцинировано 98-99% населения. «Корь сейчас не полыхает — классической в нашем понимании эпидемии не будет…», — выразил уверенность эксперт.
Если человек не вакцинирован, то сейчас, даже во время вспышки, это можно сделать. Иммунный ответ к кори нарабатывается достаточно быстро. Более того, в клинических рекомендациях указано, что если контакт с больным корью был у человека, который не имеет иммунного ответа по разным причинам, то в первые трое суток этому человеку ставят дозу вакцины. Это может предотвратить по крайней мере тяжёлую форму заболевания.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.