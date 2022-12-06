Может ли в России развиться пандемия свиного гриппа

По словам специалиста, нынешний сезонный грипп А/H1N1pdm09 происходит из штамма свиного гриппа, который в 2009 году вызвал пандемию. И сейчас болезнь может протекать тяжело.

При этом, по мнению врача, этот вирус, скорее всего, не будет столь тяжёлым и массовым, как это происходило 13 лет назад. Потому что этот штамм регулярно появлялся в эпидсезонах «и был привычным до 2020 года». Но с тяжёлым течением гриппа могут столкнуться люди, ранее не болевшие этим штаммом и не прививавшиеся. Особенно это опасно для детей.

Специалист дал рекомендации: необходимо вакцинироваться. «Чтобы не допустить тяжёлого течения гриппа, нужно привить всех членов семьи, включая и ребёнка, если ему уже исполнилось шесть месяцев. Это защитит и от других штаммов гриппа, так как они тоже могут вызывать тяжёлое течение с осложнениями», — подчеркнул Коновалов.

Также эксперт отметил, что ежегодно обновляемые вакцины учитывали штамм свиного гриппа, из-за которого разыгралась пандемия, выпущенные в нынешнем году вакцины также совпадают с ним по составу.

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