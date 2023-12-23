Может остановиться дыхание: врач предупредил о засыпании в нетрезвом состоянии

Этанол, содержащийся в алкоголе, расслабляет мышцы и может вызвать остановку дыхания в силу расслабления диафрагмы. Это может повлечь остановку сердца из-за дефицита кислорода.

«Нет нужды говорить, что возникающий дефицит кислорода приводит к инфарктам, инсультам и внезапной смерти во сне. Подобные патологии — основные, что встречаются в моей практике, поэтому я знаю, о чём говорю. Чтобы их избежать, следует принимать последнюю дозу алкоголя не ранее, чем за четыре часа до сна. Особенно мой совет пригодится людям, страдающим ожирением, и тем, у кого уже есть какие-то сердечно-сосудистые заболевания. Пьяным спать ложиться нельзя! Можете не проснуться», — подчеркнул сомнолог.

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