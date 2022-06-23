Можно ли есть мороженое при больном горле

Сегодня в 00:20
1 мин.
Можно ли есть мороженое при больном горлеВрач рассказал, что можно
Врач-терапевт Сергей Лопатин объяснил, можно ли есть мороженое, если воспалено горло.
Специалист отметил, что необязательно отказываться от этого десерта при больном горле. Но чтобы не было последствий, нужно соблюдать меры предосторожности.
Они заключаются в том, что мороженое необходимо есть мелкими кусками. И в целом соблюдать умеренность.
«Воспаление в горле вызывает не холод как таковой, а бактерии и вирусы. При определённых условиях мороженое действительно может ускорить развитие болезни. Оно охлаждает поверхностную плёнку слизистой, защищающей наше горло. На этом фоне вирусы могут начать размножаться быстрее и провоцировать другие заболевания ротоглотки», — подчеркнул врач.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.