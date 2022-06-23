Можно ли есть мороженое при больном горле

Специалист отметил, что необязательно отказываться от этого десерта при больном горле. Но чтобы не было последствий, нужно соблюдать меры предосторожности.

Они заключаются в том, что мороженое необходимо есть мелкими кусками. И в целом соблюдать умеренность.

«Воспаление в горле вызывает не холод как таковой, а бактерии и вирусы. При определённых условиях мороженое действительно может ускорить развитие болезни. Оно охлаждает поверхностную плёнку слизистой, защищающей наше горло. На этом фоне вирусы могут начать размножаться быстрее и провоцировать другие заболевания ротоглотки», — подчеркнул врач.

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