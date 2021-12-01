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Можно ли худеющим людям есть углеводы на ужин

Можно, но при одном условии
Врач-диетолог Татьяна Дик сообщила россиянам, какой ужин могут себе позволить худеющие люди.
Можно ли худеющим людям есть углеводы на ужин

Как выяснилось, углеводы можно есть даже сидя на диете, однако при одном условии — если их не ели в большом количестве днем.

По словам врача, выбирать ужин следует исходя из рациона в течение дня. Так, если днем преобладала углеводная еда, то вечером рекомендуется сфокусироваться на белке или клетчатке. Это может быть рыба, птица, морепродукты с салатом из овощей или рагу.

В качестве последнего приема пищи можно также съесть творог с ягодами или фруктами.

А если углеводов вы не доели, то добавьте к ужину еще и гарнир в виде каши или пары запеченных картофелин. Углеводы на ужин тоже можно, а иногда они даже необходимы”, — рассказала Дик.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: РИА Новости
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