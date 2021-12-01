Можно ли худеющим людям есть углеводы на ужин

Как выяснилось, углеводы можно есть даже сидя на диете, однако при одном условии — если их не ели в большом количестве днем.

По словам врача, выбирать ужин следует исходя из рациона в течение дня. Так, если днем преобладала углеводная еда, то вечером рекомендуется сфокусироваться на белке или клетчатке. Это может быть рыба, птица, морепродукты с салатом из овощей или рагу.

В качестве последнего приема пищи можно также съесть творог с ягодами или фруктами.

“А если углеводов вы не доели, то добавьте к ужину еще и гарнир в виде каши или пары запеченных картофелин. Углеводы на ужин тоже можно, а иногда они даже необходимы”, — рассказала Дик.

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