Можно ли на самом деле восстановить зрение, если есть морковь и чернику. Комментарий врача

Врач объяснила, что морковь и черника сами по себе не помогут, если уже появились нарушения. Она отметила, что в этих продуктах нет каких-то веществ, способных восстановить зрение не смотря ни на что.

Но профилактировать ухудшение зрения, поддерживать его на должном уровне, поможет разнообразное питание.

«Для остроты зрения очень важно, чтобы еда предоставляла достаточно питания для сетчатки глаза. Необходимо не допускать дефицита омега-3 жирных кислот, лютеина, цинка, а также витаминов A, B, C и E. Весь этот набор можно получить из обычных продуктов питания. Омега-3 — это любая рыба. Лютеин можно получить из зелёных салатов. Цинка много в бобовых. Витамины можно получить из орехов и семян. Проще говоря, сбалансированное питание обеспечит и здоровье глаз», — подчеркнула специалист.

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