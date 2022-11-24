Можно ли похудеть, если часто и много пить воду

По словам врача, вода не может заменить пищу. Желудок — это характерная складчатость, позволяющая жидкости быстро проходить по пищеводу и быстро его покидать. При этом вода способствует улучшению работы кишечника за счёт разжижения содержимого желудка и улучшения действия всех ферментов в пищеводе.

Также температура воды не играет какой-либо роли при похудении. Но холодной воды следует избегать, тем более в холодное время года, — это чревато переохлаждением задней стенки глотки и миндалин, а в итоге — простудными болезнями.

Гинзбург отметил, что употребление воды натощак тоже само по себе не способствует похудению. Благодаря этому ускоряется метаболизм. При этом вода комнатной температуры может помочь при похудении.

«Похудение за счёт воды происходит не по причине её задержки в организме, а потому что она просто способствует уменьшению аппетита и может ускорить метаболические процессы», — подчеркнул диетолог.

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