Музыкальный сервис Звук выяснил, как россияне борются со стрессом

Слушать музыку для улучшения настроения предпочитают около трети опрошенных. В числе самых «успокаивающих» жанров — поп, рок и рэп. Также люди обращаются к классической и электронной музыке. Среди звуков природы лидирует шум моря, который ассоциируется с покоем у 36% участников опроса. Также многие находят отдых в мурлыканье кота, треске дров или шорохе ветра.

Основными причинами тревоги россияне называют финансовые проблемы, рабочие дедлайны и напряжённые отношения с близкими. В трудные моменты 25% стараются поделиться переживаниями с родными, а 22% обращаются к любимой еде. Ещё 20% находят успокоение в true-crime подкастах, а 19% — в спорте.

Что касается чтения, 24% выбирают детективы, 18% — любовные романы с хэппи-эндом, а современную прозу предпочитают 15%. Многие также читают комиксы, антиутопии и книги по саморазвитию.

Интересно, что 28% респондентов чувствуют себя комфортнее всего рядом с близким человеком, а 21% — оставаясь наедине с собой. Несмотря на это, многие откладывают полезные дела: почти треть не записывается к врачу, а четверть — не занимается спортом.

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