Мята и перец чили оказались охлаждающими в летний зной продуктами

Опубликовано 26 мая 2024, 04:45
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Мята и перец чили оказались охлаждающими в летний зной продуктамиОсобенно перец
Врач-терапевт Видновской КБ Минздрава Московской области Тимур Асанов посоветовал в летнюю жару присмотреться к таким продуктам, как мята и перец чили. Эти продукты способствуют охлаждению организма.
Состав чили способствует улучшенному кровообращению и потоотделению, что и приводит к охлаждению. В этом также помогут мята, лесные ягоды, брокколи, листовые овощи, огурцы, помидоры, сельдерей. В целом врач для охлаждения организма в летний зной посоветовал есть блюда тайской и индийской кухни.
«Хотя в период жары главное желание организма — охладиться, как ни странно, основным помощником ему в этом станет перец чили. Дело в том, что острый перец стимулирует рецепторы во рту, улучшая кровообращение и вызывая потоотделение, что охлаждает тело», — отметил Асанов.
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