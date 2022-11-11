23:34, 11 ноября 2022
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Мёд при похудении: можно или всё-таки нельзя?Диетолог разрешила
Врач-диетолог Ирина Семакова рассказала о пользе мёда при похудении.
По её словам, несмотря на необходимость отказаться от калорийной пищи и сладостей при соблюдении диеты, мёд в рационе можно оставить. Семакова отметила, что мёд выводит токсины и шлаки из организма и облегчает пищеварительный процесс.
Но нужно придерживаться некоторых простых правил. Мёд должен быть только натуральным, в сутки можно есть не более 100 грамм, причём не важно время потребления продукта.
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Источник фото:Сhopra.com
Источник:Подмосковье сегодня
Автор:Андрей КадуковТеги:
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