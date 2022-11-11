Мёд при похудении: можно или всё-таки нельзя?

По её словам, несмотря на необходимость отказаться от калорийной пищи и сладостей при соблюдении диеты, мёд в рационе можно оставить. Семакова отметила, что мёд выводит токсины и шлаки из организма и облегчает пищеварительный процесс.

Но нужно придерживаться некоторых простых правил. Мёд должен быть только натуральным, в сутки можно есть не более 100 грамм, причём не важно время потребления продукта.

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