На Apple подали в суд из-за опасности умных часов для кожи

Согласно коллективному иску, поданному в федеральный суд Калифорнии, модели от Apple Watch до Apple Watch Series 6 несут пользователям «нераскрытую и неоправданно опасную угрозу» в силу того, что в этих устройствах нет пространства на случай, если в них вздуется батарея. По мнению истцов, это может привести к трещинам или разрушению экрана.

По их словам, возможные проблемы с батареей могут привести к давлению снизу вверх, в результате чего экран может быть всерьёз повреждён, что опасно для пользователей.

В частности, в иске говорится о том, что Apple Watch не имеют «теплового или другого решения для предотвращения и/или смягчения опасности отсоединённого, разбитого или треснувшего экрана часов в результате недостаточного пространства, выделенного внутри устройства для прямоугольной литий-кобальт-оксидной батареи».