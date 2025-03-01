На часах Google Pixel Watch 3 появится функция вызова «скорой» при сбое пульса

Суть функции в обнаружении потери пульса у пользователя. Когда функция будет запущена в марте, часы смогут вызывать экстренную помощь в случае потери пульса. Функция работает так: если пульс пропадает или резко замедляется, часы переходят в аварийный режим, начинают обратный отсчёт и подают сигнал тревоги. Если пользователь не реагирует в течение нескольких секунд, часы автоматически вызывают экстренные службы; но важно, чтобы такой алгоритм был заранее настроен.

Уточняется, что обнаружение потери пульса на «гугловских» смарт-часах уже доступно в ЕС, но для США это новинка. Разработчики Google пообещали в своём блоге, что часы смогут отличить настоящие кардиологические события от простого снятия часов, используя мультипроверку — алгоритм на основе ИИ.