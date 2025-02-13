На новых часах Apple Watch Series 10 из строя массово выходят динамики

Хотя Apple официально не подтвердила эту проблему, замена устройства предлагается всем, кто связался со службой поддержки компании. Пользователи начали обсуждать эту проблему на Reddit и форуме Apple, и выяснилось, что проблема с аппаратным обеспечением Watch Series 10 массовая, хотя и не все пользователи с этим моментом столкнулись. При этом от Apple официальных ответов до сих пор нет.

Портал PhoneArena, обративший внимание на проблему, сообщил, что на данный момент нет альтернативного решения для указанной проблемы с динамиками, кроме замены устройства.