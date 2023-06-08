На полпипетки: российская нейросеть позволит усовершенствовать анализ крови

Исследователи из НИТУ МИСиС, БГТУ им. В.Г. Шухова и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи работают над созданием роботизированной системы, которая позволит снизить риск ошибок и ускорить лабораторные исследования крови.

Анализ крови — один из самых распространенных видов медицинских исследований. Один из его этапов — аликвотирование, разлив жидкости после центрефугирования из первичной пробирки в несколько других. Пипетку для забора крови на анализ необходимо погружать на различные глубины в зависимости от уровня границ между фракциями. Эта процедура зачастую чревата ошибками, причем весьма серьезными — вплоть до неверно поставленного диагноза.

Разработанная российскими учеными система при помощи машинного зрения на основе нейросети с точностью до 98% определяет границы между фракциями сыворотки в пробирке, а также их характер. После этого алгоритм вычисляет глубину, на которую необходимо погрузить пипетку. Погрешность забора сыворотки крови составляет менее полумиллиметра.

В планах исследователей — доработать систему, добавив ещё двух роботов: один будет перемещать пробирку с биоматериалом внутрь и извне рабочей зоны, а другой — выполнять забор плазмы и разливать ее по пробиркам.