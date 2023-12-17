На Тайване женщине удалили 300 камней из почек из-за пристрастия к газировке

Пациентка по имени Сяо Юй рассказала, что вообще не пьёт воду, а только сладкую газировку и чаи. В какой-то момент она почувствовала острую боль в пояснице, на фоне которой у неё поднялась температура. После этого она вызвал скорую помощь.

Когда Юй доставили в больницу, врачи сделали рентген почек и увидели около 100 камней. В ходе операции камней оказалось больше — порядка 300 конкрементов размером от 5 мм до 2 см.

Хирург, проводивший операцию, объяснил образование такого количества камней длительным обезвоживанием организма и накоплением солей различных минералов.

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