Найден способ загорать долго без вреда для кожи

Почему загар отличается

Тип кожи определяет, как она реагирует на солнце. Люди с очень светлой кожей (первый тип) почти не загорают и легко обгорают из-за преобладания феомеланина. Светлая кожа второго типа может слегка загореть, но тоже склонна к ожогам. Средний (третий) и оливковый (четвёртый) типы кожи загорают лучше, а тёмная кожа пятого типа легко приобретает интенсивный загар. Эти различия связаны с генетикой и географическим происхождением.

Угрозы солнца для кожи

Солнце не только дарит загар, но и вызывает обезвоживание, разрушая липидный барьер эпидермиса. Ультрафиолет снижает pH кожи, что напоминает эффект кислотного пилинга, но ослабляет её защиту. Коллаген и эластин, отвечающие за упругость, разрушаются под воздействием УФ-лучей, из-за чего кожа теряет тургор. Потеря влаги также связана с терморегуляцией: кожа выделяет влагу для охлаждения, а сальные железы производят больше себума. Чтобы минимизировать вред, пейте воду, используйте солнцезащитные кремы и носите натуральную одежду.

Косметика для восстановления кожи

Косметические средства помогают восстановить кожу после солнца. Гиалуроновая кислота увлажняет, создавая защитную плёнку или проникая в дерму в зависимости от размера молекул. Ниацинамид укрепляет барьер кожи, регулируя выработку себума и керамидов. Витамин С борется с пигментацией и окислением, но требует использования с SPF-кремами. Увлажняющие кремы с маслами (жожоба, аргана) и пептидами поддерживают клетки, а экстракты алоэ и огурца успокаивают кожу.