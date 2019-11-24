Найдены продукты, которыми можно заменить лекарства

В числе альтернативы таблеткам она отметила овес, поскольку он отлично справляется с понижением уровня холестерина, а полученный из него отвар поможет при нейродермите. Также, Рубин назвала капусту, которая не только облегчает пищеварение, но и оказывает положительное влияние на зрение. В числе прочих врач отметила имбирь, который благодаря своим свойствам разжижает кровь и, подобно овсу, снижает уровень холестерина, а также сахара в крови. Побороться с бронхитом может мед, тогда как при подагре незаменимыми являются ванночки с солью.

Кроме того врач отметила и масла, в частности оливковое и льняное. Так, первое может оказать положительное влияние на сосуды, укрепляя их, тогда как второе способно предотвратить провоцирование тромбов. Кофе с лимоном может нивелировать головную боль, тогда как куркума, которая обладает противовоспалительным действием снижает риск злокачественных образований. По словам специалиста, луковый суп эффективен при цистите, тогда как с изжогой поможет справиться отварная картошка.