Накануне Пасхи: врач рассказал, почему для здоровья вредно съедать свыше 4 яиц в день

Накануне Пасхи: врач рассказал, почему для здоровья вредно съедать свыше 4 яиц в деньИз-за опасности различных болезней
Гастроэнтеролог, гепатолог, терапевт филиала клиники «Хадасса» в Сколково Андрей Якушев предупредил о важности меры в употреблении яиц на Пасху.
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По его словам, в яйцах содержится почти половина суточной нормы холестерина. К тому же в продукте большое количеств белка и жиров.
Особенно, есть большое количество яиц не рекомендуется на ночь, когда холестерин синтезируется в печени. Это может привести к разным болезням. При дискинезии желчевыводящих путей, из-за переедания яиц, могут быть желчные колики. По этой причине также не стоит есть яйца натощак.
Также Якушев напомнил о важности тщательной термической обработки яиц, чтобы не заразиться сальмонеллами — возбудителем серьёзной инфекции.
Кроме того, врач посоветовал на Пасху есть яйца, сваренные вкрутую.
Так, если человек страдает нарушениями липидного обмена, дислипидемиями, то потреблять большое количество яиц, особенно на ночь, когда холестерин синтезируется в печени, также чревато проблемами. Если у человека есть дискинезия желчевыводящих путей, бывают желчные колики, есть яйца натощак не рекомендуется. Это может вызвать спазм желчевыводящих путей и боль, желчную колику.
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