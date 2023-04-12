Накануне Пасхи: врач рассказал, почему для здоровья вредно съедать свыше 4 яиц в день

По его словам, в яйцах содержится почти половина суточной нормы холестерина. К тому же в продукте большое количеств белка и жиров.

Особенно, есть большое количество яиц не рекомендуется на ночь, когда холестерин синтезируется в печени. Это может привести к разным болезням. При дискинезии желчевыводящих путей, из-за переедания яиц, могут быть желчные колики. По этой причине также не стоит есть яйца натощак.

Также Якушев напомнил о важности тщательной термической обработки яиц, чтобы не заразиться сальмонеллами — возбудителем серьёзной инфекции.

Кроме того, врач посоветовал на Пасху есть яйца, сваренные вкрутую.