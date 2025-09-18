Накладные наушники с жёсткой дужкой могут спровоцировать выпадение волос

Для своевременного выявления возможных проблем рекомендуется каждые три-шесть месяцев делать фотографии области контакта наушников с головой. Это поможет отслеживать, становятся ли волосы в этой зоне тоньше и теряют ли густоту.

При обнаружении изменений, таких как уменьшение толщины или плотности волос, следует незамедлительно обратиться к специалисту. Врач может назначить средства, улучшающие кровообращение в области волосяных фолликулов, что способствует восстановлению роста волос.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.