«Наливное яблочко»: Врач рассказала, в каком случае можно насмерть отравиться яблоком

Яблоки — не только полезные фрукты, но и могут быть опасными для здоровья. Врач Светлана Куприна из лаборатории «ИНВИТРО-Воронеж» предупреждает, что косточки яблок содержат вещество, которое может превратиться в ядовитый цианид. При слишком большом употреблении яблок возможны проблемы с пищеварением и неравновесием микрофлоры. Кроме того, яблоки могут содержать большое количество пестицидов, особенно те, которые были доставлены издалека. Чтобы избежать проблем, рекомендуется покупать яблоки местного производства.

Есть также опасность от яблок, которые имеют повреждения или гниль. Они могут стать источником кишечных инфекций и размножения грибков, вырабатывающих опасный токсин патулин. Врач предупреждает о наиболее опасной форме поражения — пенициллезной гнили, при которой яблоки могут содержать канцерогенный токсин патулин. Однако, если обрезать поражённую часть яблока и использовать оставшуюся без повреждений, оно будет безопасным для потребления.

Также врач указывает на противопоказания к употреблению яблок. Аллергия на яблоки, а также обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как гастрит, колит и язвенная болезнь, являются причинами избегать употребления яблок. Людям с повышенным уровнем глюкозы или сахарным диабетом не рекомендуется выбирать красные и жёлтые сорта яблок из-за их высокого гликемического индекса.

В заключение врач отмечает, что яблоки являются полезными фруктами благодаря своему богатому составу витаминов, минералов, фруктовых кислот и клетчатки. Однако важно соблюдать меру и следить за качеством яблок, чтобы избежать негативных последствий.