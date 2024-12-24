Нарколог: чтобы избежать похмелья, не нужно смешивать разный алкоголь

Врач порекомендовал не смешивать различные виды алкоголя, есть больше горячей жирной и белковой пищи, пить воду после каждой выпитой порции алкоголя. Темиржанов порекомендовал провести новогоднюю ночь активно, гулять на свежем воздухе, это поможет разогнать кровь и ускорить метаболизм.

«Я категорически против любых экспериментов со сменой крепости напитков. Оптимальный вариант — выбрать один качественный напиток и употреблять его в умеренных количествах, сочетая с горячей жирной пищей. Это наиболее безопасный подход, если полный отказ от алкоголя невозможен», — отметил врач.

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