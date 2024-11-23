Нарколог напомнил о строгом запрете на сочетание антибиотиков и алкоголя

Опубликовано 23 ноября 2024, 00:231 мин.
Нарколог напомнил о строгом запрете на сочетание антибиотиков и алкоголяМогут усилиться побочные эффекты
Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин предупредил, что при приёме антибиотиков нельзя пить любой алкоголь. Врач объяснил, почему существует такой запрет.
По словам Холдина, алкоголь действует на антибиотики угнетающе — ослабевает действие препарата, из-за чего придётся подбирать другое лекарство, так как текущий антибиотик потеряет эффективность. К тому же алкоголь может резко усилить побочные действия антибиотиков, в том числе влияя на печень.
Среди «побочки» может быть аллергия на препарат, и тогда врач может корректировать терапию.
«Из-за спиртных напитков действие антибиотиков на микроорганизмы, с которым борется лекарство, может ослабнуть. В результате возможен вариант, что человек пропьёт курс антибиотиков, а лечебного эффекта не получит», — сказал Виталий Холдин.
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