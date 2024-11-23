Нарколог напомнил о строгом запрете на сочетание антибиотиков и алкоголя

По словам Холдина, алкоголь действует на антибиотики угнетающе — ослабевает действие препарата, из-за чего придётся подбирать другое лекарство, так как текущий антибиотик потеряет эффективность. К тому же алкоголь может резко усилить побочные действия антибиотиков, в том числе влияя на печень.

Среди «побочки» может быть аллергия на препарат, и тогда врач может корректировать терапию.

«Из-за спиртных напитков действие антибиотиков на микроорганизмы, с которым борется лекарство, может ослабнуть. В результате возможен вариант, что человек пропьёт курс антибиотиков, а лечебного эффекта не получит», — сказал Виталий Холдин.

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