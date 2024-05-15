Опубликовано 15 мая 2024, 05:02
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Нарколог назвал вредным любое спиртное, в том числе «слабоалкоголки»Разницы на самом деле нет
Врач-нарколог, психиатр и психотерапевт Василий Шуров рассказал, что любой алкоголь вреден, и призвал не питать иллюзий даже по поводу слабоалкогольных напитков.
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По его словам, любой алкоголь — раствор этанола, поэтому люди, считающие, что пить пиво, шампанское или вино — не так вредно, как водку, самогон и другие крепкие напитки, занимаются самообманом.
«Любой алкоголь — это раствор этанола. Это всё самообман. Когда мы и пиво, и шампанское пересчитываем, то получается, что человек мог выпить и бутылку водки, но считает, что раз он пьёт что-то лёгкое — нет проблем. Как правило, начинают со слабоалкогольных напитков, а заканчивается всё одинаково. Это одинаково вредная дрянь. Это всё разновидность самообмана», — подчеркнул Шуров.
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