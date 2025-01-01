Нарколог назвала 750–1000 мл водки смертельной для человека дозой

Нарколог предупредила, что для взрослого человека средняя смертельная доза — 300-400 мл чистого этанола.

«Эти значения позволяют оценить, сколько чистого алкоголя попадает в организм, что важно для определения опасных или токсичных доз. Смертельно опасной считается доза, при которой нарушаются основные жизненные функции, такие как дыхание или работа сердца. Для взрослого человека эта доза в среднем составляет 300–400 миллилитров чистого этанола. Это эквивалентно 750–1000 миллилитрам водки, 2,5-3 литрам вина и 5-6 литрам пива», — рассказала Калюжная.

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