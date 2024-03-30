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Фитнес и здоровье
Опубликовано 30 марта 2024, 05:17
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Нарколог объяснил, как может проявляться первая стадия алкоголизма

И вроде бы ничего необычного
Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин объяснил, что является признаком первой стадии алкоголизма.
Нарколог объяснил, как может проявляться первая стадия алкоголизма
© Adam Wilson / Unsplash

Врач перечислил основные симптомы, к которым отнёс отсутствие контроля выпиваемого регулярно алкоголя. Холдин подчеркнул, что вино, пиво, более крепкие напитки человек начинает употреблять ежедневно, пропадет интерес к прежде актуальным занятиям, ухудшается самочувствие.

Эксперт призвал в таком случае обратить внимание на такое состояние и понять, что начинается алкоголизм и необходима медицинская помощь.

«Когда употребление алкоголя становится регулярным, а контроль над количеством выпитого теряется, это серьёзный сигнал о том, что у вас — зависимость от спиртного. Другие признаки — потеря интереса к привычным занятиям, отрицание тяги к спиртному и обострение хронических заболеваний», — объяснил врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:News.ru
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#алкоголь
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#врач
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#рекомендации
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#здоровье