Нарколог объяснил, как может проявляться первая стадия алкоголизма

Врач перечислил основные симптомы, к которым отнёс отсутствие контроля выпиваемого регулярно алкоголя. Холдин подчеркнул, что вино, пиво, более крепкие напитки человек начинает употреблять ежедневно, пропадет интерес к прежде актуальным занятиям, ухудшается самочувствие.

Эксперт призвал в таком случае обратить внимание на такое состояние и понять, что начинается алкоголизм и необходима медицинская помощь.

«Когда употребление алкоголя становится регулярным, а контроль над количеством выпитого теряется, это серьёзный сигнал о том, что у вас — зависимость от спиртного. Другие признаки — потеря интереса к привычным занятиям, отрицание тяги к спиртному и обострение хронических заболеваний», — объяснил врач.

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