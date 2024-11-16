Нарколог объяснил, насколько опасно курить при сахарном диабете

Холдин отметил, что у курящего диабетика, если есть хотя бы один дополнительный фактор риска, к которым относятся высокий холестерин, гипертония или даже просто возраст старше 40 лет, во много раз вырастает риск смерти от инфаркта или инсульта.

«Риск сосудистых осложнений диабета при курении увеличивается в четыре с половиной раза, так как никотин усугубляет разрушающее действие глюкозы на сосуды. И из-за этого все сосудистые изменения происходят быстрее, и могут раньше отказать почки, развиться ретинопатия — когда падает зрение, а также синдром диабетической стопы», — предупредил Виталий Холдин.

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