Нарколог объяснил важность внешней мотивации для борьбы с курением

По словам нарколога, к внешней мотивации относятся цели и желания, лежащие вне человека: общаться среди некурящих людей, создать семью, родить и воспитать детей. Внешняя мотивация помогает добиваться подобных целей.

Но есть и внутренняя мотивация, которая необходима в первую очередь. По словам Шурова, здесь целый комплекс работы.

«Либо приходить к психотерапевту, вскрывать причины, которые тебя привели к курению, либо читать соответствующую литературу. Люди, как правило, боятся абстинентного периода, поэтому на время предлагается принимать медикаменты, блокирующие негативный рецептор и снижающие проявления абстиненции», — отметил врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.