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Фитнес и здоровье
Опубликовано 16 мая 2024, 02:58
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Нарколог объяснил важность внешней мотивации для борьбы с курением

Предлагает понятные цели
Психиатр-нарколог Василий Шуров назвал внешнюю мотивацию важным фактором для того, чтобы победить, или хотя бы начать бороться с курением.
Нарколог объяснил важность внешней мотивации для борьбы с курением
© Mathew MacQuarrie / Unsplash

По словам нарколога, к внешней мотивации относятся цели и желания, лежащие вне человека: общаться среди некурящих людей, создать семью, родить и воспитать детей. Внешняя мотивация помогает добиваться подобных целей.

Но есть и внутренняя мотивация, которая необходима в первую очередь. По словам Шурова, здесь целый комплекс работы.

«Либо приходить к психотерапевту, вскрывать причины, которые тебя привели к курению, либо читать соответствующую литературу. Люди, как правило, боятся абстинентного периода, поэтому на время предлагается принимать медикаменты, блокирующие негативный рецептор и снижающие проявления абстиненции», — отметил врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:RT
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
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