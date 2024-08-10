Нарколог объяснил вред алкоголя для людей с болезнями сердца

Врач предупредил, что прежде всего это касается крепкого алкоголя с высоким содержанием этилового спирта, хотя вреден для сердца любой алкоголь, даже пиво и «слабоалкоголки». При употреблении алкоголя спирт влияет на резкое расширение и сужение сосудов.

Врач подчеркнул, что сердечника это приведёт к «сердечно-сосудистой катастрофе». По словам Холдина, у тех, кто употребляет алкоголь, риск инфаркта в три раза выше, чем у тех, кто отказался от спиртных напитков.

«Содержащийся в алкоголе этиловый спирт сначала расширяет сосуды, а потом они резко сужаются. Это приводит к повышению давления и может стать причиной сердечно-сосудистой катастрофы — инфаркта», — объяснил нарколог.

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