Нарколог опроверг миф о безопасных дозах пива

Он отметил, что к пиву формируется такая же зависимость, как и к другим алкогольным напиткам. При этом долгое время верили, что существуют безопасные дозы алкоголя: для здорового взрослого человека еженедельной нормой без вреда для здоровья считались 150 мл водки или 1,2 л пива для мужчин и 75 мл водки или 600 мл пива для женщин.

Но на самом деле это не так. Согласно последним исследованиям ВОЗ, нет безопасной дозы алкоголя — это всегда вред.

«В последних исследованиях ВОЗ приходит к выводу: безопасного для здоровья уровня употребления алкоголя не существует», — подытожил врач.

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