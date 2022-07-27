Нарколог посоветовал, как победить тягу к никотину

По словам эксперта, существуют разные методы, одни основаны на психотерапии, другие — на никотинозамещающих препаратах. От этих препаратов не стоит отказываться, на первых парах они помогут притупить тягу к сигаретам. Но и действуют они недолго, не более одного-двух месяцев.

«Также существует множество запатентованных методов лечения никотиновой зависимости: НЛП, иглоукалывание, гипноз. По большому счёту, если у пациента есть установка на лечение и избавление от вредной привычки, эти методики могут помочь добиться положительного результата. Также в Москве есть группа анонимных курильщиков, регулярные встречи с которыми позволяют поддерживать никотиновую трезвость», — рассказал врач.

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