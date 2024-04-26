Нарколог посоветовал не пить алкоголь во время авиаперелёта из-за риска инсульта

Врач рассказал, что алкоголь во время авиаперелёта усугубляет влияние на организм; нужно учитывать, в самолёте сухой воздух и высокое давление. К тому же алкоголь сгущает кровь, что может спровоцировать инфаркт или инсульт.

Иными симптомами могут быть головокружение, тошнота, а в некоторых случаях даже панические атаки.

«Если у вас аэрофобия или вы просто не знаете, чем себя занять, почитайте книгу, посмотрите фильм или поговорите с соседом. Кроме того, необходимо помнить о безопасности во время полёта. Алкоголь может ослабить вашу реакцию в случае аварийной ситуации, для этого необходимо поддерживать ясный ум», — посоветовал психиатр-нарколог.

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