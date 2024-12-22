Нарколог посоветовал провести новогоднюю ночь активно, чтобы не уйти в запой

По словам эксперта, следует придумать программу новогодних гуляний и придерживаться её. Например, пойти на каток, встретиться с друзьями на улице.

«Не сидеть часами за столом, а запланировать после того, как встретили Новый год, какую-то активность: каток, прогулка, фильмы, встречи. Если есть зависимость и утрачен количественный контроль, пить нельзя вообще, потому что это первая, она же стартовая, стадия алкоголизма, и алкоголику пить нельзя ни при каких обстоятельствах», — отметил эксперт.

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