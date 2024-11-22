Нарколог предупредил о крайней опасности вейпов для здоровья

Но в этом нет ничего хорошего, — среди приверженцев вейпинга доминирует миф о том, что «электронное» курение безопаснее, чем табак. Но это не так.

Прежде всего вейпы и электронные сигареты являются «табакосодержащими гаджетами» с содержанием металлов и прочих токсических веществ. Кроме быстрого привыкания, вейпы могут привести к специфическому заболеванию лёгких EVALI — болезни вейперов — и онкологии.

«Но это не менее вредный табакосодержащий гаджет. Он содержит различные металлы, которые приводят к развитию онкологических заболеваний и ко всем известной болезни EVALI. Она доказана среди пульмонологов, кардиологов, наркологов и гастроэнтерологов», — объяснил врач.

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