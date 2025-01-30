Нарколог предупредил о пагубности даже единичного употребления наркотиков

Опубликовано 30 января 2025, 03:181 мин.
Нарколог предупредил о пагубности даже единичного употребления наркотиковЭти вещества влияют на химические процессы в мозге
Психиатр-нарколог Рузской больницы Артём Кривошея рассказал, что нельзя легкомысленно относиться к теме наркотиков. Поэтому не только молодёжь, но и взрослые должны знать, что не только запрещённые законом вещества вызывают привыкание, но также и некоторые лекарства.
Кривошея отметил, что к таковым относятся анальгетики и успокоительные средства. При этом опасное заблуждение — считать, что небольшие дозы нескорых препаратов не вызовут привыкания, тем более наркотических веществ.
«Но даже единичное употребление может стать началом зависимости, так как наркотические вещества влияют на химические процессы в мозге. Попробовавший наркотик человек рискует высвободить в организме "гормоны счастья", что может привести к повторному употреблению для достижения таких же ощущений», — объяснил эксперт.
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