Нарколог предупредил о пагубности даже единичного употребления наркотиков

Кривошея отметил, что к таковым относятся анальгетики и успокоительные средства. При этом опасное заблуждение — считать, что небольшие дозы нескорых препаратов не вызовут привыкания, тем более наркотических веществ.

«Но даже единичное употребление может стать началом зависимости, так как наркотические вещества влияют на химические процессы в мозге. Попробовавший наркотик человек рискует высвободить в организме "гормоны счастья", что может привести к повторному употреблению для достижения таких же ощущений», — объяснил эксперт.

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