Нарколог призвал водителей иметь при себе алкотестер

Также врач призвал россиян иметь при себе собственный алкотестер для определения уровня алкоголя в крови. По его словам, может быть недостаточно подождать, к примеру 4-5 часов, а затем сесть за руль автомобиля. Алкоголь может выводиться в зависимости от количества выпитого, типа, крепости напитка, общего состояния здоровья и веса человека, здоровья печени, особенностей метаболизма.

Но в идеале, в случае употребления спиртного, за руль лучше вообще не садиться как минимум в этот день.

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