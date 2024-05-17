Нарколог призвал водителей иметь при себе алкотестер

Опубликовано 17 мая 2024, 04:20
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Нарколог призвал водителей иметь при себе алкотестерДля контроля своего состояния
Врач-нарколог, психотерапевт Василий Шуров рассказал, что водители, которые пытаются выждать некоторое время после употребления спиртного, строят иллюзии — алкоголь может выводиться из крови очень долго.
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Также врач призвал россиян иметь при себе собственный алкотестер для определения уровня алкоголя в крови. По его словам, может быть недостаточно подождать, к примеру 4-5 часов, а затем сесть за руль автомобиля. Алкоголь может выводиться в зависимости от количества выпитого, типа, крепости напитка, общего состояния здоровья и веса человека, здоровья печени, особенностей метаболизма.
Но в идеале, в случае употребления спиртного, за руль лучше вообще не садиться как минимум в этот день.
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Источник:NewsInfo.Ru
Автор:Андрей Кадуков
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