Нарколог рассказал, что будет со здоровьем, если выпить перед погружением в купель

По словам эксперта, выпить алкоголь для согревания — опасное заблуждение, чреватое летальным исходом. После употребления алкоголя нельзя окунаться в холодную воду не менее чем двое суток. Холдин подчеркнул, что этанол должен полностью вывестись из организма, «чтобы не было тяжёлых последствий». Под этим врач понимает потерю сознания или остановку сердца.

«Спиртные напитки резко расширяют сосуды, а ледяная вода, наоборот, сужает. Такие перепады крайне опасны. Кроме того, пьяный человек не контролирует ситуацию, поэтому может просто поскользнуться и утонуть», — предупредил нарколог.

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