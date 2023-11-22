Нарколог рассказал, как защитить поджелудочную при возлиянии

Эксперт подчеркнул, что лучше вообще не пить. Но если не подходит такой вариант, стоит закусить до распития: пища замедляет всасывание алкоголя. К тому же лучше не пить газированные алкогольные напитки и в целом пить медленно, растягивая употребление, и «разбавлять» застолье движением — танцами, прогулкой и т.д.

По словам врача, совет есть жирную пищу перед употреблением алкоголя, тем более крепкого, — очень вредный и опасный. Жирная пища удваивает нагрузку на поджелудочную и такое сочетание может привести к острому панкреатиту с исходом в панкреонекроз, где смертность составляет 75%.

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