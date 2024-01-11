Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
Фитнес и здоровье
01:13, 11 января 2024
1 мин.

Нарколог рассказал, на какой месяц в году приходится наибольшее количество запоев

В январе больше всего запоев и белых горячек

Врач-нарколог, психиатр Василий Шуров рассказал, что январь традиционно — самый «запойный» месяц. Именно в этом месяце самое большое количество случаев запоев и белых горячек.

Нарколог рассказал, на какой месяц в году приходится наибольшее количество запоев

© Ferra.ru

По словам нарколога, людям даётся длительный отдых и они пускаются «во все тяжкие». Нет меры, и в новогоднем кино алкоголь тоже играет важную роль.

«Люди получают десять выходных и просто пускаются во все тяжкие. Даже по телевизору в эти дни идут фильмы, где алкоголь играет важную роль. Ирония Судьбы, например. Люди осознанно планируют уйти в запой», – высказал своё мнение врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:ОСН
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#алкоголь
,
#врач
,
#здоровье
,
#медицина
Новости партнеров
Новости партнеров