Нарколог рассказал, на какой месяц в году приходится наибольшее количество запоев

По словам нарколога, людям даётся длительный отдых и они пускаются «во все тяжкие». Нет меры, и в новогоднем кино алкоголь тоже играет важную роль.

«Люди получают десять выходных и просто пускаются во все тяжкие. Даже по телевизору в эти дни идут фильмы, где алкоголь играет важную роль. Ирония Судьбы, например. Люди осознанно планируют уйти в запой», – высказал своё мнение врач.

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