Нарколог рассказал, на какой месяц в году приходится наибольшее количество запоев

01:13, 11 января 2024
1 мин.
Нарколог рассказал, на какой месяц в году приходится наибольшее количество запоевВ январе больше всего запоев и белых горячек
Врач-нарколог, психиатр Василий Шуров рассказал, что январь традиционно — самый «запойный» месяц. Именно в этом месяце самое большое количество случаев запоев и белых горячек.
© Ferra.ru
По словам нарколога, людям даётся длительный отдых и они пускаются «во все тяжкие». Нет меры, и в новогоднем кино алкоголь тоже играет важную роль.
«Люди получают десять выходных и просто пускаются во все тяжкие. Даже по телевизору в эти дни идут фильмы, где алкоголь играет важную роль. Ирония Судьбы, например. Люди осознанно планируют уйти в запой», – высказал своё мнение врач.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Новости партнеров
Новости партнеров