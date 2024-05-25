Нарколог рассказал о негативном влиянии алкоголя на мужские гормоны

Холдин рассказал, что если длительное время бесконтрольно пить, даже если речь не идёт о постоянных загулах, может серьёзно нарушиться баланс главного мужского полового гормона — тестостерона. Гормон попросту будет постепенно снижаться, приводя по мере деградации половой системы у пьющего мужчины к эндокринным расстройствам.

«Каждый обращал внимание на типичное телосложение мужчины, который часто выпивает. У него не только растёт живот, но и увеличиваются грудные железы, а жировые отложения начинают откладываться «по женскому типу» — на бедрах и боках. У женщин же происходят обратные процессы — снижается количество женских гормонов и, как результат, нарушается менструальный цикл и снижается вероятность забеременеть», — отметил эксперт.

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