Нарколог рассказал о связи алкоголя и слабоумия

Он опроверг мнение, что провокациями нейродегенерации являются только травмы головы, болезни и возраст. По словам Холдина, алкоголь и наркотики оказывают разрушающее воздействие на мозг из-за способности вызывать эйфорию.

Зависимость от алкоголя и запрещённых веществ в конечном итоге может привести к слабоумию или смерти.

«Многие думают, что основными причинами слабоумия являются черепно-мозговые травмы, инсульты, опухоли мозга и другие заболевания. Но все забывают о зависимостях — алкоголизме и наркомании. И алкоголь, и наркотики вызывают эйфорию, действуя на мозг. И именно мозг является основой мишенью яда, который его убивает», — отметил Холдин.

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