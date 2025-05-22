Нарколог: тревожность и дрожание рук — симптомы белой горячки

Это состояние отличается от простого опьянения или похмелья, представляя собой серьёзный и потенциально опасный для жизни риск. Симптомы обычно проявляются через 2-3 дня после прекращения употребления алкоголя, особенно после длительных запоев, которым предшествуют тревога, нарушение сна, потливость, дрожание рук и другие продромальные признаки.

Слуховые или зрительные иллюзии, когда человек воспринимает нереальные вещи, но при этом сохраняет критическое сознание, являются ключевыми признаками, предупреждающими о скором развитии делирия. Исаев подчеркнул важность распознавания этих симптомов, поскольку они указывают на повышенный риск возникновения делирия у людей с алкогольным расстройством.

«Классический делирий развивается остро, часто в вечернее время или ночью, и начинается с резкого нарушения сознания: человек теряет ориентировку в месте, времени, плохо понимает, кто перед ним. Он может разговаривать сам с собой, вести "бредовую беседу", активно двигаться, быть возбуждённым. Характерны зрительные галлюцинации — чаще всего устрашающего характера: насекомые, змеи, "чёртики", преследующие фигуры, чужие люди в комнате», — рассказал нарколог.

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